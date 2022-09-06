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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ УКРАИНЫ В АВГУСТЕ ВЫРОСЛИ НА 13,6%
13:56 06.09.2022
Международные резервы Украины по состоянию на 1 сентября 2022 года, по предварительным данным, составили $25 436 млн.
Как сообщает Национальный банк Украины, в августе резервы увеличились на 13,6%, благодаря поступлению значительного объема международной помощи на фоне умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте и меньших интервенций НБУ по продаже валюты.
В НБУ назвали три фактора, которые на протяжении августа определяли динамику международных резервов.
Во-первых, получение пособия от иностранных партнеров и операции по управлению государственным долгом.
Валютные поступления на счета правительства Украины в Национальном банке в августе составили $4 788,4 млн, в том числе:
$3 030,9 млн поступили от Соединенных Штатов Америки (через механизм Всемирного банка);
$1 015,6 млн – от Европейского Союза;
$349,3 млн – от правительства Канады;
$205,6 млн – от правительства Италии;
$99,6 млн – от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ);
$87,4 млн – от других кредиторов.
Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил $171,9 млн. Из них $165,4 млн направлено на обслуживание и погашение долга перед международными кредиторами и $6,5 млн – на обслуживание ОВГЗ.
Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду $221,1 млн.
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