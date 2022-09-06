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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ УКРАИНЫ В АВГУСТЕ ВЫРОСЛИ НА 13,6%


13:56 06.09.2022

Международные резервы Украины по состоянию на 1 сентября 2022 года, по предварительным данным, составили $25 436 млн.

Как сообщает Национальный банк Украины, в августе резервы увеличились на 13,6%, благодаря поступлению значительного объема международной помощи на фоне умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте и меньших интервенций НБУ по продаже валюты.

В НБУ назвали три фактора, которые на протяжении августа определяли динамику международных резервов.

Во-первых, получение пособия от иностранных партнеров и операции по управлению государственным долгом.

Валютные поступления на счета правительства Украины в Национальном банке в августе составили $4 788,4 млн, в том числе:

$3 030,9 млн поступили от Соединенных Штатов Америки (через механизм Всемирного банка);

$1 015,6 млн – от Европейского Союза;

$349,3 млн – от правительства Канады;

$205,6 млн – от правительства Италии;

$99,6 млн – от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ);

$87,4 млн – от других кредиторов.

Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил $171,9 млн. Из них $165,4 млн направлено на обслуживание и погашение долга перед международными кредиторами и $6,5 млн – на обслуживание ОВГЗ.

Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду $221,1 млн.
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