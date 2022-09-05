Программа финансовой поддержки малых агропроизводителей от Европейского Союза рассчитана на около 10 тыс. производителей сельскохозяйственной продукции и 1200 фермеров, содержащих коров, с общим охватом в 32 тысячи животных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно информации, по условию программы финансирование предоставляется фермерам, которые возделывают от 1 до 120 га сельскохозяйственных угодий. Речь идет о помощи в 3100 грн за один гектар, но не более 372 тыс. грн. А также 5300 грн за корову фермерам, которые содержат от 3 до 100 животных, но не более 530 тыс. грн.

"Основное условие участия в программе - это регистрация в государственном аграрном реестре, который работает уже около месяца. ГАР подтягивает информацию по идентифицированным животным, а также данные из реестра прав на земельные участки из государственного земельного кадастра для того, чтобы мы могли определять: отвечает фермер тем критериям, которые установлены программой, или нет", - рассказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич, которого цитирует Укринформ.

Он призвал аграриев регистрироваться в ГАРе, отметив, что программа может иметь свое продолжение или расширение и единственный способ получить доступ к такой помощи – это быть в ГАРе.

"Для тех фермеров, которые подадут заявки в сентябре, мы уже ждем в октябре выплаты", - подчеркнул Дмитрасевич.

На сегодня через Государственный аграрный реестр уже подали заявки 70 агропроизводителей.

Подать заявку на участие в программе могут физические и юридические лица, а также физические лица-предприниматели. Последний срок подачи заявок – 15 ноября 2022 года.

При этом действие программы распространяется на всю Украину, кроме территорий, «включенных в перечень громад, расположенных в районе проведения боевых действий, или находящихся во временной оккупации или окружении, утвержденный Минреинтеграции», сообщает ведомство.

Программа помощи малым агропроизводителям на общую сумму более 1,5 млрд грн (50 млн евро) финансируется за счет бюджетной поддержки Евросоюза и соответствует лучшим европейским практикам, в частности, распространенному в ЕС механизму производственных грантов (Production Grant Scheme, PSG).