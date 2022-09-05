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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЭНЕРГОАТОМ ПРОДОЛЖАЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ УРОВЕНЬ РАДИАЦИИ НА ЗАЭС
09:53 06.09.2022
В Энергоатоме опровергли распространенную некоторыми СМИ информацию о якобы потере контроля за уровнем радиации на Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram-канале.
"В ответ на сообщения в некоторых Telegram-каналах относительно потери Энергоатомом контроля за уровнем радиации на Запорожской АЭС информируем, что указанная информация не соответствует действительности", - отметили в компании.
В Энергоатоме предположили, что данные измерений радиационного фона могли не поступать в Центр прогнозирования последствий радиационных аварий Укргидрометцентра некоторое время утром из-за сбоя интернет-связи.
Энергоатом 5 сентября заявил, что в результате произошедшего из-за обстрелов пожара разгрузили и отключили от сети последний, шестой энергоблок, питавший собственные нужды Запорожской АЭС.
По словам министра энергетики Германа Галущенко, из-за боевых действий провести ремонт линий электропередачи на Запорожской атомной электростанции невозможно.
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