В Энергоатоме опровергли распространенную некоторыми СМИ информацию о якобы потере контроля за уровнем радиации на Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram-канале.

"В ответ на сообщения в некоторых Telegram-каналах относительно потери Энергоатомом контроля за уровнем радиации на Запорожской АЭС информируем, что указанная информация не соответствует действительности", - отметили в компании.

В Энергоатоме предположили, что данные измерений радиационного фона могли не поступать в Центр прогнозирования последствий радиационных аварий Укргидрометцентра некоторое время утром из-за сбоя интернет-связи.

Энергоатом 5 сентября заявил, что в результате произошедшего из-за обстрелов пожара разгрузили и отключили от сети последний, шестой энергоблок, питавший собственные нужды Запорожской АЭС.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, из-за боевых действий провести ремонт линий электропередачи на Запорожской атомной электростанции невозможно.