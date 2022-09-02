Четыре представителя Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 5 сентября покинули Запорожскую атомную электростанцию, два представителя миссии остались на объекте. Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в Telegram-канале.

"Сегодня, 5 сентября 2022 года, четыре из шести представителей команды инспекции МАГАТЭ завершили работу на Запорожской АЭС и покинули площадку станции", - говорится в сообщении.

При этом ожидается, что два эксперта МАГАТЭ продолжат работу на ЗАЭС на постоянной основе.

Миссия МАГАТЭ посетила ЗАЭС 1 сентября. В тот же день большая часть делегации покинула объект.