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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ДВА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МАГАТЭ ОСТАЛИСЬ НА ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС
13:05 05.09.2022
Четыре представителя Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 5 сентября покинули Запорожскую атомную электростанцию, два представителя миссии остались на объекте. Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в Telegram-канале.
"Сегодня, 5 сентября 2022 года, четыре из шести представителей команды инспекции МАГАТЭ завершили работу на Запорожской АЭС и покинули площадку станции", - говорится в сообщении.
При этом ожидается, что два эксперта МАГАТЭ продолжат работу на ЗАЭС на постоянной основе.
Миссия МАГАТЭ посетила ЗАЭС 1 сентября. В тот же день большая часть делегации покинула объект.
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