Инициатива Кубы, связанная с открытием промышленного парка ЕАЭС на территории особой зоны развития (ОЗР) «Мариэль», стала основной темой состоявшихся 1 сентября в формате видеоконференции консультаций.

В мероприятии приняли участие представители ЕЭК, официальных и деловых кругов государств – членов ЕАЭС, а также представители управления ОЗР «Мариэль».

Директор департамента развития интеграции ЕЭК Гоар Барсегян в качестве модератора мероприятия отметила важность развития кооперационных проектов между ЕАЭС и Кубой в целях интенсификации взаимной торговли.

«Инициатива Республики Куба по созданию в ОЗР «Мариэль» промышленного парка ЕАЭС потенциально является привлекательной. Во-первых, открытие такого парка сделало бы более доступным для компаний из стран ЕАЭС выход на кубинский рынок и создало бы новую стартовую площадку для выхода на рынки других латиноамериканских стран. Во-вторых, это осязаемая возможность активнее работать на кубинском рынке не только для компаний из Беларуси и России, которые традиционно представлены там, но и для предприятий из других стран ЕАЭС в случае их интереса. В целом это комплексный механизм для углубления торгово-экономических связей стран ЕАЭС с Кубой», – резюмировала Гоар Барсегян.

В ходе консультаций генеральный директор ОЗР «Мариэль» Анна Мартинес презентовала ОЗР «Мариэль», проинформировав об условиях для резидентов, а также о коммерческих возможностях и льготах, которые могут получить компании из стран Союза в случае открытия промышленного парка ЕАЭС. Для этого парка предлагается выделить участок земли в 50 ГА в аренду сроком на 50 лет с возможностью дальнейшего продления, на котором компании ЕАЭС смогут производить продукцию, осуществлять инвестиции, совершать коммерческие сделки, а также управлять территорией самого парка. Резидентами ОЗР «Мариэль» уже являются несколько предприятий из Беларуси и России, которые имеют свой позитивный опыт работы на кубинском рынке и могли бы им поделиться с компаниями из других стран Союза.

Как сообщает ЕЭК, эта информация заинтересовала деловое сообщество Союза. «Предварительно мы констатируем интерес к проработке кубинской инициативы, намерены распространить презентационные материалы среди бизнес-ассоциаций стран ЕАЭС и выступить связующим звеном между ОЗР «Мариэль» и деловыми кругами Союза», – подчеркнул исполнительный секретарь Делового совета ЕАЭС Сергей Михневич.

Официальные представители министерств и ведомств стран ЕАЭС также выразили заинтересованность в более глубоком изучении этого проекта

и детальном анализе возможных эффектов реализации промышленного парка ЕАЭС в ОЗР «Мариэль».

«У ЕАЭС есть определенный потенциал для организации совместных предприятий и проектов Союза на территории промышленного парка, используя предлагаемую ОЗР «Мариэль» инфраструктуру, – отметила генеральный директор НК СЭСЛА Татьяна Машкова. – Возможные направления работы – переработка местного сельхозсырья и производство продуктов питания, напитков, птицеводство, фармацевтика и т.п. Кроме того, интересной является идея открытия в ОЗР «Мариэль» специализированного учебного учреждения для одаренных детей из стран ЕАЭС по аналогии со школой «Сириус». Куба обладает достаточным научно-педагогическим потенциалом, который вкупе с евразийскими инвестициями и научно-производственными мощностями мог бы дать серьезный гуманитарный эффект».

Подводя итоги консультаций, Гоар Барсегян отметила, что Комиссия в дальнейшем обеспечит взаимодействие между заинтересованными представителями стран ЕАЭС и Кубой для продвижения инициативы промышленного парка ЕАЭС в ОЗР «Мариэль» в целях увеличения объемов взаимного торгово-экономического сотрудничества государств – членов и Кубы.