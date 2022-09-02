На площадке промышленного блока Евразийской экономической комиссии началась работа по реализации пилотного проекта промышленной кооперации «Евразийский электробус».

Как сообщает ЕЭК, в ходе состоявшихся 2 сентября консультаций, в которых приняли участие представители комиссии и ответственных ведомств государств Союза, принято решение об актуализации состава действующей на площадке ЕЭК экспертной группы по сотрудничеству в сфере автомобилестроения, в которую войдут представители государственных органов стран ЕАЭС, производителей транспортных средств с электрическим двигателем и автокомплектующих, а также научных кругов стран-участниц.

«Сегодня промышленная кооперация в ЕАЭС – это наиболее эффективная форма объединения совместных усилий производителей стран Союза, позволяющая создавать продукт под евразийским брендом с максимальной степенью локализации, формировать новые импортозамещающие проекты, а также повышать конкурентоспособность выпускаемой продукции», – подчеркнул заместитель директора департамента промышленной политики ЕЭК Николай Рогожник.

Стороны согласовали предложенный комиссией план действий по выстраиванию работы для выполнения поручения Совета ЕЭК.

На первом этапе будут сформированы перечни критических комплектующих, узлов и материалов для производства электробусов и компаний стран ЕАЭС, обладающих необходимым собственным производственным и технологическим потенциалом.

После подготовки материалов стороны договорились провести выездную рабочую встречу представителей бизнеса государств Союза на одной из промышленных площадок в Беларуси.

По словам Николая Рогожника, это позволит не только создать основу для полномасштабного запуска проекта, но и оценить возможность переориентации и адаптации производств узлов и комплектующих, предназначенных для иного вида пассажирской техники (автобусов, троллейбусов), для их дальнейшего использования в электробусах.

Планируется, что промежуточные итоги проведенной работы будут доложены на заседании коллегии комиссии до конца 2022 года.