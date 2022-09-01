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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ДО КОНЦА ГОДА В УКРАИНЕ ПРИВАТИЗИРУЮТ 150 ПРЕДПРИЯТИЙ


11:38 02.09.2022

Во время малой приватизации в 2022 году государство планирует найти собственников для по меньшей мере 150 предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что полученные средства будут направлены на нужды Вооруженных сил Украины.

Торги будут стартовать с балансовой стоимости актива, а окончательная цена будет определена на аукционе. Среди наиболее перспективных объектов приватизации – комбинаты хлебопродуктов и спиртовые заводы.

"Именно из них стартует малая приватизация, уже объявлены первые аукционы. Список приватизационных активов будет дополняться теми предприятиями, которые сейчас находятся в управлении министерств", - рассказала первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, которую цитирует Укринформ.

По ее словам, по состоянию на сегодня свыше 3 тыс. предприятий находятся в государственной собственности, из них 1 800 не ведут хозяйственной деятельности.

Свириденко напомнила, что малая приватизация теперь будет проходить по новым правилам в соответствии с законодательными изменениями.

"Новые правила определяют, что приватизируются целостные имущественные комплексы. При этом кредиторы получают гарантии возврата своих средств. Сокращены сроки проведения приватизации. Это важно для потенциальных собственников. Также сохраняем все разрешения и лицензии единых имущественных комплексов для новых собственников", - отметила первый вице-премьер.

По ее словам, изменения также будут касаться порядка оплаты приобретенных объектов.

"Растут гарантийные взносы (участников приватизационных аукционов - ред.), а оплата за актив будет производиться сразу после проведения аукциона. Это исключит попытки через суды затягивать приватизационный процесс", - добавила Свириденко.

Кабинет министров Украины на заседании 23 августа изменил порядок проведения электронных аукционов по продаже объектов малой приватизации, предусмотрев проведение повторного аукциона с пошаговым снижением стартовой цены.

Верховная Рада 28 июля приняла закон, который разработан с целью ускорения приватизационных процессов в период военного положения.
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