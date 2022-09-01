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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА В АВГУСТЕ ЭКСПОРТИРОВАЛА 4,5 МЛН ТОНН ЗЕРНОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
17:49 01.09.2022
Украина в августе 2022 года экспортировала 4,5 млн тонн зерновых и масличных культур. Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время пресс-конференции 1 сентября.
"В августе без учета разблокированных черноморских портов экспорт зерна и масличных культур из Украины составил 3 млн тонн. Здесь мы говорим об экспорте автомобильным грузовым транспортом, по железной дороге и из дунайских портов", - сказал Тарас Высоцкий, которого цитирует Укринформ.
Он добавил, что через разблокированные порты Украина в августе экспортировала 1,5 млн тонн агропродукции.
По словам заместителя министра, до войны экспорт аграрной продукции из Украины ежемесячно составлял 6 млн тонн.
Украина за июль 2022 года через альтернативные пути экспортировала 3 млн тонн зерновых и масличных культур.
В Стамбуле 22 июля на предложение Организации Объединенных Наций Украина, Турция и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".
Первое судно с украинским продовольствием вышло из порта Одессы 1 августа.
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