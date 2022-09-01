Украина в августе 2022 года экспортировала 4,5 млн тонн зерновых и масличных культур. Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время пресс-конференции 1 сентября.

"В августе без учета разблокированных черноморских портов экспорт зерна и масличных культур из Украины составил 3 млн тонн. Здесь мы говорим об экспорте автомобильным грузовым транспортом, по железной дороге и из дунайских портов", - сказал Тарас Высоцкий, которого цитирует Укринформ.

Он добавил, что через разблокированные порты Украина в августе экспортировала 1,5 млн тонн агропродукции.

По словам заместителя министра, до войны экспорт аграрной продукции из Украины ежемесячно составлял 6 млн тонн.

Украина за июль 2022 года через альтернативные пути экспортировала 3 млн тонн зерновых и масличных культур.

В Стамбуле 22 июля на предложение Организации Объединенных Наций Украина, Турция и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

Первое судно с украинским продовольствием вышло из порта Одессы 1 августа.