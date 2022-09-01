ЕЭК проанализирует потребности в критически важных комплектующих для производства лесозаготовительной техники. Такое решение принято по итогам межотраслевого совещания с участием компаний по производству лесозаготовительной техники и целлюлозно-бумажной продукции государств Евразийского экономического союза.

Мероприятие прошло на площадке Евразийской экономической комиссии под председательством заместителя директора департамента промышленной политики ЕЭК Николая Рогожника.

Как сообщает ЕЭК, стороны отметили наличие устойчивых кооперационных связей в производстве специальных машин: ОАО «Амкодор» (Беларусь) – ООО «Амкодор-Онего» (Российская Федерация) – ОсОО «Автомашрадиатор» (Кыргызстан). В целлюлозно-бумажном комплексе промкооперация активно развивается между российской компанией ПАО «Сегежа-Групп» и белорусским предприятием ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат».

Также участники диалога обсудили актуальные задачи отрасли на примере предприятия ООО «Амкодор-Онего» по поиску возможных направлений локализации отдельных видов узлов и агрегатов. В этой связи достигнута договоренность о том, что на площадке комиссии будут проанализированы потребности в критически важных комплектующих для производства лесозаготовительной техники, а также рассмотрены перспективы создания новых кооперационных цепочек с использованием потенциала ЕАЭС.

Вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов рассказал о проводимой совместно с представителями бизнеса работе. В частности, с компанией ПАО «Сегежа-Групп» по созданию национальной системы сертификации продукции лесопромышленного комплекса в условиях санкционного давления. В этой связи странам ЕАЭС предложено рассмотреть вопрос о выстраивании в Союзе единой системы сертификации продукции лесопромышленного комплекса на базе уже разрабатываемой системы в Российской Федерации.

В качестве площадок для дальнейшего обсуждения вопросов развития отрасли российская сторона предложила форум «Леса России» (21-22 сентября 2022 г., Красноярск) и VI Международную конференцию «Целлюлозно-бумажная промышленность России – новые реалии, новые возможности» (1-2 декабря 2022 г., Стамбул, Турция).

По итогам обсуждений участники совещания договорились сформировать план участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях 2023 года в области деревообработки, производства спецтехники и деревообрабатывающего оборудования.

Договоренность об организации на площадке Евразийской экономической комиссии отраслевого диалога в области деревообработки и производства спецтехники с участием заинтересованных представителей бизнеса, научных кругов, инженерных центров и органов государственного управления достигнута в июле этого года в рамках визита делегации ЕЭК во главе с министром по промышленности и агропромышленному комплексу Артаком Камаляном в Республику Карелия (Россия). В ходе посещения производственных площадок АО «Сегежский ЦБК» и ООО «Амкодор-Онего» представители промышленного блока Комиссии детально обсудили с руководством предприятий перспективы промышленного развития деревообрабатывающей отрасли и сферы производства лесозаготовительной техники в новых экономических условиях.