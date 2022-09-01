|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.09.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА ПРОВОЗГЛАСИЛ НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КУРС В СТРАНЕ
13:33 01.09.2022
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу страны на совместном заседании палат парламента, провозгласил новый экономический курс в стране с отходом от чрезмерного вмешательства государства.
Он назвал базовой целью экономической политики Казахстана качественный и инклюзивный рост благосостояния граждан.
По его словам, приоритетами нового экономического курса станут стимулирование частной предпринимательской инициативы, развитие конкуренции и справедливое распределение национального дохода.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 01.09.2022
Курсы в банках
на 01.09.2022
Конвертация в банках
на 01.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте