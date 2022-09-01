Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу страны на совместном заседании палат парламента, провозгласил новый экономический курс в стране с отходом от чрезмерного вмешательства государства.

Он назвал базовой целью экономической политики Казахстана качественный и инклюзивный рост благосостояния граждан.

По его словам, приоритетами нового экономического курса станут стимулирование частной предпринимательской инициативы, развитие конкуренции и справедливое распределение национального дохода.