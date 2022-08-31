НАЭК "Энергоатом" в сентябре обеспечит Молдове снабжение 30% от объема электроэнергии, необходимой для покрытия потребления в этой стране. Об этом сообщил вице-премьер-министр Молдовы - министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спину в Фейсбуке.

"Ссылаясь на поставки электроэнергии за сентябрь, Энергоатом подписал следующие договоры на поставку электроэнергии: на 67% подписан договор с МГРЭС по цене $59,9/МВтч, на сентябрь. На 30% от приобретения заключен договор с Энергоатомом, по цене $77/МВт – написал Спину, которого цитирует Укринформ.

Кроме того, на 3% от балансировки пикового потребления Молдова заключила договор с ЧАО "Укргидроэнерго" по цене $100/МВт-ч.

Как сообщалось, Энергоатом в июле обеспечил поставку Молдове 30% необходимой этой стране электроэнергии. В целом компания начала поставлять электроэнергию в Молдову в июне.

Энергопотребление Молдовы в значительной степени зависит от генерации на Молдовской ГРЭС, принадлежащей РФ.