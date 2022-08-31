ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.08.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЭНЕРГОАТОМ В СЕНТЯБРЕ ОБЕСПЕЧИТ МОЛДОВЕ ПОСТАВКИ 30% НЕОБХОДИМОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ


17:53 31.08.2022

НАЭК "Энергоатом" в сентябре обеспечит Молдове снабжение 30% от объема электроэнергии, необходимой для покрытия потребления в этой стране. Об этом сообщил вице-премьер-министр Молдовы - министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спину в Фейсбуке.

"Ссылаясь на поставки электроэнергии за сентябрь, Энергоатом подписал следующие договоры на поставку электроэнергии: на 67% подписан договор с МГРЭС по цене $59,9/МВтч, на сентябрь. На 30% от приобретения заключен договор с Энергоатомом, по цене $77/МВт – написал Спину, которого цитирует Укринформ.

Кроме того, на 3% от балансировки пикового потребления Молдова заключила договор с ЧАО "Укргидроэнерго" по цене $100/МВт-ч.

Как сообщалось, Энергоатом в июле обеспечил поставку Молдове 30% необходимой этой стране электроэнергии. В целом компания начала поставлять электроэнергию в Молдову в июне.

Энергопотребление Молдовы в значительной степени зависит от генерации на Молдовской ГРЭС, принадлежащей РФ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.08.2022
валюта курс
EUR 2.5613
USD 2.5567
RUB 4.2326
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5540 -0.0073
USD 2.5546 -0.0021
RUB 4.2309 -0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5650 2.5790
USD 2.5470 2.5550
RUB 3.3000 4.2300
подробнее

Конвертация в банках
на 31.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0050 1.0150
EUR/RUB 61.0000 76.8000
USD/RUB 60.5000 76.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте