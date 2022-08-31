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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМПРОДУКЦИИ В ЕАЭС В ИЮЛЕ СНИЗИЛИСЬ НА 1,6%
17:17 31.08.2022
Цены производителей промышленной продукции в Евразийском экономическом союзе сократились на 1,6% в июле по сравнению с июнем 2022 года и увеличились на 3,7% по сравнению с декабрем 2021 года.
Как сообщает ЕЭК, рост цен по сравнению с декабрем произошел главным образом за счет их увеличения в обрабатывающей промышленности (на 5%).
Цены производителей по виду деятельности «водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов» увеличились на 3,8%, по виду деятельности «электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование» – на 1,8%, в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – на 0,4%.
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