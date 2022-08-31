Цены производителей промышленной продукции в Евразийском экономическом союзе сократились на 1,6% в июле по сравнению с июнем 2022 года и увеличились на 3,7% по сравнению с декабрем 2021 года.

Как сообщает ЕЭК, рост цен по сравнению с декабрем произошел главным образом за счет их увеличения в обрабатывающей промышленности (на 5%).

Цены производителей по виду деятельности «водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов» увеличились на 3,8%, по виду деятельности «электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование» – на 1,8%, в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – на 0,4%.