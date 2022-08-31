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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


МАГАТЭ ПРОВЕЛО ИНСПЕКЦИЮ НА ХМЕЛЬНИЦКОЙ АЭС


16:42 31.08.2022

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело инспекцию на Хмельницкой атомной электростанции. Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

«С 27 по 31 августа 2022 года на ОП «Хмельницкая АЭС» успешно проведена инспекция Международного агентства по атомной энергии в рамках соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с договором о нераспространении ядерного оружия. Проверка осуществлена инспекторами агентства с участием инспектора Госатомрегулирования», – говорится в сообщении.

В нем отмечается, что целью визита МАГАТЭ на станцию была проверка отсутствия незаявленного ядерного материала.
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