Президент Владимир Зеленский подписал два закона о присоединении к конвенциям в рамках соглашения об ассоциации с ЕС, принятые Верховной Радой на заседании 30 августа. Об этом сам Зеленский сказал в обращении.

"Сегодня Верховная Рада поработала достаточно результативно и, в частности, поддержала несколько важных законов и ратификаций, приближающих нас к Европейскому Союзу. Как бы ни было сложно – и даже в условиях такой войны – мы шаг за шагом движемся к полноправному членству в ЕС. Только что я подписал эти документы – о присоединении к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами и Конвенции о процедуре совместного транзита. Они являются фактической реализацией таможенного безвиза", – сказал Зеленский, которого цитирует Укринформ.

Он также поблагодарил всех дипломатов, чиновников, депутатов, способствующих воплощению евроинтеграции.

"Украина будет полноправным членом ЕС – и мы уже ближе с Европой, чем когда-либо в предыдущие десятилетия", – сказал Зеленский.

Ранее парламент принял закон № 0166 «О присоединении Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита», которым разрешается применять европейские транзитные правила, позволяющие предприятиям использовать единую таможенную декларацию и единую гарантию для перемещения товаров от своего склада до склада контрагента. Ожидается, что в результате ратификации Конвенции произойдет существенное ускорение и удешевление товародвижения, от которого выиграют все участники цепи поставок – экспортеры, перевозчики, импортеры.

Также на заседании 30 августа Верховная Рада приняла закон № 0165 «О присоединении Украины к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами», который упрощает формальности в торговле товарами с европейскими государствами и позволит выполнить условия для присоединения к процедуре совместного транзита.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что Украина получит «таможенный безвиз» уже в 2022 году. По его словам, «таможенный безвиз» – это, скорее, перемещение товаров между странами Европейского региона, меньше бюрократии на таможне, меньше возможностей для злоупотреблений, обмен данными с соседними таможнями фактически в режиме реального времени.