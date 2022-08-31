Пилотный проект по оформлению документов об оценке соответствия требованиям технического регламента Союза «О безопасности колесных транспортных средств» в электронном виде – одобрений типа транспортного средства (ОТТС), одобрений типа шасси (ОТШ), свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), выходит на завершающий этап реализации.

Проект проводится в Беларуси (Госстандарт) и Российской Федерации (Росстандарт) в соответствии с распоряжением коллегии Евразийской комиссии № 18 от 8 февраля 2022 г.

Как сообщает ЕЭК, плановый срок завершения пилотного проекта – 31 декабря 2022 года.

На текущий момент в рамках пилотного проекта создан и функционирует временный реестр документов об оценке соответствия в электронном виде.

В Беларуси и Российской Федерации уже оформлено в электронном виде более 1,3 тыс. ОТТС (ОТШ) и более 120 тыс. СБКТС, сведения о которых содержатся во временном реестре.

Эти сведения уже сегодня могут быть использованы для целей оформления электронных паспортов транспортных средств.

Руководствуясь наработанным опытом, участники пилотного проекта подготовят предложения по корректировкам отдельных актов Союза, которые позволят перейти на полноценное оформление документов об оценке соответствия в электронном виде, формирование Единого реестра ОТТС, ОТШ, СБКТС как первоисточника актуальных сведений о документах об оценке соответствия, в том числе необходимых для оформления электронных паспортов транспортных средств.

Результаты пилотного проекта могут стать основой для дальнейшей цифровизации процессов оформления электронных документов об оценке соответствия и электронных паспортов транспортных средств, самоходных машин и других видов техники.