Украина на конец августа накопила 2 миллиона тонн угля и 13 миллиардов кубических метров газа. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, открывая заседание КМУ.

Он отметил, что вопросы энергетического сектора и подготовки к отопительному сезону сейчас являются ключевым приоритетом правительственной команды.

"По состоянию на конец августа нам удалось накопить на складах 2 миллиона тонн угля. Это почти в три раза больше, чем на соответствующую дату в прошлом году. Украинские шахты работают 24/7. Формируем все возможные резервы", - сказал Шмыгаль, которого цитирует Укринформ.

Что касается ситуации с газом, Шмыгаль отметил, что по состоянию на конец августа страна вышла на показатель 13 млрд кубических метров в наших подземных хранилищах, за последний месяц было закачано более 1 млрд кубических метров.

"Мы активно ведем переговоры с нашими международными партнерами относительно получения средств на дополнительные закупки «голубого топлива». В частности, Правительство Норвегии планирует выделить по меньшей мере 200 млн евро на соответствующую поддержку Украины. В то же время мы говорим и о передаче физических объемов газа, а не только о средствах на его закупку на европейских биржах", - сказал глава правительства.

Кроме того, он отметил, что тарифы для населения остаются без изменений. Правительство согласовало 605 производителям тепловой энергии фиксированные объемы газа для отопления и горячего водоснабжения на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Цена – 7 грн 42 копейки. Это позволит зимой обеспечить стабильные поставки тепла в дома граждан, добавил Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что продолжается программа тепломодернизации домов, чтобы уменьшить потребление энергоресурсов. Через Фонд энергоэффективности за время военного положения было компенсировано почти 300 млн грн для тех, кто модернизирует свои дома и уменьшает потребление.

Верховная Рада приняла в целом законопроект (регистр. №7681) о внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2022 год», предусматривающий направление 12,7 млрд грн на приобретение природного газа для прохождения отопительного сезона.

Кроме того, правительство выделяет 1 млрд 409 млн гривень на закупку стратегического запаса материальных резервов, который позволит оперативно реагировать на вызовы и проблемы тепло- и водоснабжения.