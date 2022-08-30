За июль государственный долг Украины в валютном эквиваленте уменьшился на 8,2% до 96,79 млрд долл., а в гривневом - увеличился на 14,8%, или на 456,1 млрд грн, до 3539,3 млрд грн. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Главным фактором такой разнонаправленной динамики государственного долга стала коррекция официального курса гривни с 29,26 до 36,57 грн/долл. (+25%), состоявшаяся 21 июля", - отметил Гетманцев, которого цитирует Укринформ.

На конец июля отношение государственного долга к ВВП составляло примерно 76%, тогда как на начало этого года оно сократилось до 49% ВВП.

"Из-за роста дефицита бюджета и давления на обменный курс риски дальнейшего роста долговой нагрузки остаются восходящими", - добавил Гетманцев.

Как сообщалось, украинское правительство при поддержке экспертов Международного валютного фонда ищет способы реструктуризации госдолга.