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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК АКТУАЛИЗИРОВАЛА ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ТРУДЯЩИХСЯ СТРАН ЕАЭС


10:37 30.08.2022

Евразийская экономическая комиссия выпустила обновленную версию брошюры «Трудовая миграция и социальное обеспечение трудящихся в Евразийском экономическом союзе» с учетом актуализации нормативной базы ЕАЭС. Самый первый вариант такого издания был выпущен еще в 2016 году.

«Человеческий капитал играет существенную роль в решении экономических вопросов. Поэтому ему уделяется значительное внимание в нормативной базе ЕАЭС с самых первых дней ее формирования. Особое место такая работа занимает и в работе Комиссии», - считает директор департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Алтынай Омурбекова.

Как сообщает ЕЭК, в договоре о ЕАЭС, основном нормативном акте Евразийского экономического союза, содержится ряд положений, касающихся сферы миграционной политики. Например, не применяются национальные меры защиты в отношении граждан Союза, которые могут рассчитывать на равные с гражданами страны-реципиента права и привилегии. Также в договоре о ЕАЭС закреплена возможность пребывать в стране ЕАЭС в течение всего срока трудового договора, без дополнительных выездов для продления пребывания.

Для физических лиц – граждан стран ЕАЭС – применение резидентских ставок в странах ЕАЭС начинается с первого дня работы, то есть подоходный налог, например в России, взимается в размере 13% вместо 30%.

Эти и другие аспекты миграционной политики в странах ЕАЭС нашли отражение в специализированной брошюре.

Информация в доступной форме размещена на сайте ЕЭК в разделе «Библиотека ЕЭК». Брошюра содержит текстовую и иллюстрированную части с подробной информацией об особенностях пребывания трудовых мигрантов и членов их семей на территории стран ЕАЭС. На 23 страницах брошюры отображены вопросы миграции, трудовой деятельности, социального обеспечения, пенсионного обеспечения в странах ЕАЭС, права трудящихся стран ЕАЭС и членов их семей на получение медицинской помощи и образования.

В настоящее время одним из основных направлений развития интеграции является устранение барьеров на пути передвижения рабочей силы. Отсутствие широкой информации по осуществлению трудовой деятельности в других странах ЕАЭС является сдерживающим фактором при формировании общего рынка труда. Актуализированная брошюра призвана нивелировать возможные информационные пробелы, отмечает директор департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Алтынай Омурбекова.
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