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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ИЗ УКРАИНСКИХ ПОРТОВ ВЫШЛИ ЕЩЕ ТРИ СУДНА С ЗЕРНОМ


09:43 30.08.2022

В понедельник из портов "Одесса" и "Черноморск" вышли еще три судна с зерном. Об этом сообщает администрация морских портов Украины в Фейсбуке.

"Сегодня из портов Одесса и Черноморск вышли три судна, на которых отправлено 40 тыс. тонн пшеницы и кукурузы в порты Египта, Румынии и Турции. До конца суток ожидается заход в порты Большой Одессы трех балкеров под загрузку пшеницы, подсолнечника и кукурузы", - говорится сообщении.

Отмечается, что за 27-28 августа порты Одессы приняли 13 судов под загрузку 290 тысяч тонн пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла. Эти суда следуют в порты Ливии, Испании, Италии, Израиля, Германии, Египта и Турции. В то же время девять судов с 271 тыс. тонн пшеницы, масла, ячменя, рапса и кукурузы были отправлены в порты Испании, Нидерландов, Египта, Турции, Франции и Китая.

В рамках реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания, за 29 дней работы зернового коридора из украинских портов вышло 56 судов, которые вывезли более 1,3 млн тонн агропродукции в 18 стран мира.
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