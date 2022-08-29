ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.08.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАЭС ОБСУЖДАЮТ СОЗДАНИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО АГЕНТСТВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ РЕГИОНОВ


17:43 29.08.2022

Вопросы развития догоняющих экономик регионов Евразийского экономического союза и взаимодействия с этой целью национальных агентств стратегического планирования обсудили руководители экономических ведомств государств Союза и представители Евразийской экономической комиссии. Встреча прошла под председательством министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Данияра Амангельдиева в ркамках Евразийского межправительственного совета 26 августа в Чолпон-Ате (Кыргызстан).

Как отметил во вступительном слове Данияр Амангельдиев, государства - члены ЕАЭС в 2022 году столкнулись с рядом вызовов. «Для сохранения и повышения положительной макроэкономической динамики и поступательного роста требуется принятие совместных мер для устойчивого экономического развития, поддержания стабильного роста производства, обеспечения продовольственной безопасности, а также содействия инвестиционной активности», - сказал Данияр Амангельдиев.

Как сообщает ЕЭК, одним из основных вопросов повестки стало обсуждение подходов к финансированию развития догоняющих экономик регионов ЕАЭС. ЕЭК предложила использовать наработки Агентства стратегических инициатив (АСИ) – проектного офиса при президенте Российской Федерации. Такая возможность уже обсуждалась на совещании руководителей экономических ведомств и на заседании рабочей группы в ЕЭК.

По словам министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева, предлагается не создавать новый институт, а строить работу на основе консорциума национальных агентств стратегического планирования.

«Целью деятельности такого консорциума может стать выработка общей методологии для оценки инвестиционных проектов, подготовка рекомендаций по повышению инвестиционной привлекательности, содействие регионам в привлечении инвестиций и в подготовке инвестпроектов», - уточнил Сергей Глазьев.

В дальнейшем на основании полученного опыта возможно создание института развития с использованием выработанных принципов и подходов, а также с учетом национальных приоритетов и интересов. Стороны согласились продолжить работу в этом направлении и предложили Комиссии разработать концепцию и проект соглашения о создании Евразийского агентства стратегических инициатив.

Кроме того, участники совещания обсудили предложения ЕЭК по механизмам финансирования совместных программ и проектов ЕАЭС с использованием потенциала и инструментов международных финансовых институтов, а также рассмотрели проект Основных направлений экономического развития ЕАЭС до 2035 года. Документ определит общие для всех государств ЕАЭС перспективные направления долгосрочного экономического развития, исходя из интеграции их конкурентных преимуществ и научно-технических потенциалов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.08.2022
валюта курс
EUR 2.5430
USD 2.5518
RUB 4.2458
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5436 +0.0006
USD 2.5586 +0.0068
RUB 4.2407 -0.0051
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5580 2.5700
USD 2.5500 2.5590
RUB 3.3000 4.2300
подробнее

Конвертация в банках
на 29.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0000 1.0110
EUR/RUB 60.5000 77.0000
USD/RUB 60.2000 76.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте