Вопросы развития догоняющих экономик регионов Евразийского экономического союза и взаимодействия с этой целью национальных агентств стратегического планирования обсудили руководители экономических ведомств государств Союза и представители Евразийской экономической комиссии. Встреча прошла под председательством министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Данияра Амангельдиева в ркамках Евразийского межправительственного совета 26 августа в Чолпон-Ате (Кыргызстан).

Как отметил во вступительном слове Данияр Амангельдиев, государства - члены ЕАЭС в 2022 году столкнулись с рядом вызовов. «Для сохранения и повышения положительной макроэкономической динамики и поступательного роста требуется принятие совместных мер для устойчивого экономического развития, поддержания стабильного роста производства, обеспечения продовольственной безопасности, а также содействия инвестиционной активности», - сказал Данияр Амангельдиев.

Как сообщает ЕЭК, одним из основных вопросов повестки стало обсуждение подходов к финансированию развития догоняющих экономик регионов ЕАЭС. ЕЭК предложила использовать наработки Агентства стратегических инициатив (АСИ) – проектного офиса при президенте Российской Федерации. Такая возможность уже обсуждалась на совещании руководителей экономических ведомств и на заседании рабочей группы в ЕЭК.

По словам министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева, предлагается не создавать новый институт, а строить работу на основе консорциума национальных агентств стратегического планирования.

«Целью деятельности такого консорциума может стать выработка общей методологии для оценки инвестиционных проектов, подготовка рекомендаций по повышению инвестиционной привлекательности, содействие регионам в привлечении инвестиций и в подготовке инвестпроектов», - уточнил Сергей Глазьев.

В дальнейшем на основании полученного опыта возможно создание института развития с использованием выработанных принципов и подходов, а также с учетом национальных приоритетов и интересов. Стороны согласились продолжить работу в этом направлении и предложили Комиссии разработать концепцию и проект соглашения о создании Евразийского агентства стратегических инициатив.

Кроме того, участники совещания обсудили предложения ЕЭК по механизмам финансирования совместных программ и проектов ЕАЭС с использованием потенциала и инструментов международных финансовых институтов, а также рассмотрели проект Основных направлений экономического развития ЕАЭС до 2035 года. Документ определит общие для всех государств ЕАЭС перспективные направления долгосрочного экономического развития, исходя из интеграции их конкурентных преимуществ и научно-технических потенциалов.