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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА ПОЧТИ ЗА МЕСЯЦ ЭКСПОРТИРОВАЛА ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН ТОНН АГРОПРОДУКЦИИ
17:21 29.08.2022
Около месяца работает экспортная зерновая инициатива, и за это время из трех наших морских портов – Черноморска, Одессы и Южного – экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции. Об этом в своем обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина остается гарантом мировой агробезопасности.
"Украинское зерно и сам факт того, что заработало наше направление поставки на мировой продовольственный рынок, позволяют не допускать хаоса на рынке, снимают остроту продовольственного кризиса, не допускают катастрофического дефицита. Украина была, есть и будет среди гарантов мировой продовольственной безопасности", - сказал глава государства, которого цитирует Укринформ.
Президент также подчеркнул, что экспорт позволяет не только избежать продовольственного кризиса, но и создать новые рабочие места и обеспечить посевную в 2023 году.
Этот экспорт не только поддерживает международную субъектность Украины, но и дает рабочие места для наших граждан – это сотни тысяч рабочих мест, дает доходы для украинских компаний и государственного бюджета и, что очень важно, дает средства для посевной в следующем году. действительно важный результат для Украины, для Черноморского региона и всего мира…", - сказал Зеленский.
В Украине по состоянию на 25 августа сельскохозяйственные производители собрали уже 25,3 млн тонн зерна.
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