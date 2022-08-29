На заседании Евразийского межправительственного совета, который прошел 25-26 августа в Чолпон-Ате (Кыргызстан), рассмотрена совместная работа стран ЕАЭС в сфере транспорта и логистики.

Как сообщает ЕЭК, по итогам обсуждения одобрен перечень приоритетных инфраструктурных транспортных проектов в странах ЕАЭС.

Принятый документ послужит базой для обеспечения координации стран Союза в реализации инфраструктурных проектов с большим интеграционным потенциалом, отметил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев.

В перечень вошли проекты от всех стран Союза. Например, программа дорожного коридора «Север-Юг» (4-я очередь) от Армении и реконструкция автомобильной дороги М-1/Е 30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки) от Беларуси. От Казахстана в перечне – реконструкция казахстанских участков автомобильной дороги М-32, относящихся к международному транспортному маршруту «Европа – Западный Китай». От Кыргызстана в перечне значится электрификация железнодорожного участка «Луговая – Балыкчи». Строительство и модернизация российских участков автомобильных дорог, относящихся к международному транспортному маршруту «Европа – Западный Китай» фигурирует в документе от Российской Федерации.

Всего в перечне 7 проектов стран ЕАЭС в разной стадии реализации. При этом все они направлены на развитие евразийских транспортных коридоров и маршрутов, транзитного потенциала и транспортной инфраструктуры, которая входит в международные транспортные коридоры в направлениях «Восток-Запад» и «Север-Юг», в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой «Один пояс, Один путь».