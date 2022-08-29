НЭК "Укрэнерго" за период с 30 июня по 28 августа должно получить от экспорта электроэнергии в ЕС более 2,5 млрд грн. Об этом сообщает Укрэнерго в Фейсбуке.

"Свыше 2,5 млрд гривень должно получить Укрэнерго от аукционов на доступ к межгосударственным линиям электропередачи из ЕС за неполных два месяца (с 30 июня по 28 августа). Средневзвешенная цена пересечений со Словакией и Румынией за этот период составляет 10,3 тыс. грн /МВт*ч", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

За последнюю неделю (22-28 августа) было продано все доступное пересечение в направлениях Румынии и Словакии. В аукционах участвовали от 6 до 10 компаний. По сравнению с предыдущей неделей, средневзвешенная цена доступа увеличилась на 30% и составляет 16,2 тыс. грн/МВт*ч. Самая высокая в одном отдельном часе она была 25 августа в направлении Словакии – 21 тыс. грн/МВт*ч (20-21 часа суток).

В Укрэнерго отмечают, что за последнюю неделю также значительно выросли цены на спотовых рынках Румынии и Словакии. Если 15-21 августа цена базовой нагрузки колебалась в пределах 395-560 евро/МВт*ч, то на этой неделе (22-27 августа) она составляла от €563 до 709 евро/МВт*ч (26 августа).

Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" 28 июня провела первый суточный аукцион на распределение пропускной способности межгосударственного пересечения для экспорта электроэнергии в направлении Румынии. По данным компании, на нем были зафиксированы рекордно высокие цены.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, потенциал экспорта украинской электроэнергии в Европу составляет до 2,5 ГВт. По такому сценарию государство сможет получать более 70 млрд грн в год.