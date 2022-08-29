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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
КАЗАХСТАН НА ГОД ПРИОСТАНОВИТ ЭКСПОРТ ВОЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
13:27 29.08.2022
Казахстан приостановит до конца августа 2023 года экспорт военной продукции.
Как сообщает пресс-служба правительства, такое решение было принято на заседании комиссии по вопросам оборонной промышленности под председательством премьер-министра страны Алихана Смаилова.
"Участники рассмотрели предложение министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года. Данное предложение членами комиссии было поддержано", - отмечается в сообщении.
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