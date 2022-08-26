Украинские перевозчики с 1 сентября смогут ездить в Молдову по новым упрощенным правилам. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры в Фейсбуке.

"С 1 сентября украинские перевозчики смогут ездить в Молдову по новым упрощенным правилам. Команда Министерства инфраструктуры договорилась об этом с коллегами из Кишинева...", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

В министерстве отмечают, что после подписания «транспортного безвиза» со странами Европейского Союза Молдова оставалась единственным государством на границах, с которым не был полностью отменен разрешительный режим для украинских перевозчиков. Учитывая большой объем грузов, который сейчас идет в сторону Молдовы, подписание двустороннего протокола снимет риск приостановления движения нашего экспорта.

«Двусторонняя отмена разрешений на международные грузовые перевозки, открытие несколько дней тому назад железнодорожного участка «Березино-Басарабяска», не работавшего более 20 лет — это прекрасные примеры сотрудничества в транспортной сфере, усиление взаимодействия между Украиной и Молдовой. Теперь наша задача - максимально использовать новые возможности для усиления экономик наших стран перед угрозами, которые несет российская военная агрессия и российская политика в целом», - заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Разрешительный режим будет сохранен для нерегулярных пассажирских перевозок (в следующем году стороны обменяются 2 200 разрешениями) и для перевозок в или из третьих стран (Украина получит 10 тыс. разрешений на 2023 год).