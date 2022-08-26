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АКТИВЫ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ БОЛЕЕ ЧЕМ НА ₴1,5 МЛН ПЕРЕДАЛИ В АРМА


10:53 29.08.2022

Подольская окружная прокуратура Киева передала в управление Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, "полученными от коррупционных и других преступлений", активы белорусских компаний на общую сумму более 1,5 млн гривень. Об этом Киевская городская прокуратура сообщает в Telegram-канале.

Следствием установлено, что в Киеве и на территории других регионов осуществляют свою деятельность ряд компаний, конечным бенефициарным владельцем которых является Беларусь.

Правоохранители исследуют деятельность указанных предприятий на предмет присвоения средств государственного бюджета Украины, которые выделялись на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог с их последующей легализацией и выведением за границу, а также "возможного финансирования действий, совершенных с целью захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".

"В ходе следствия банковские счета резидента РБ арестованы, а средства, размещенные на них в сумме более 1,5 млн грн, переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений", - отметили в прокуратуре.

Ранее прокуратура передала в управление АРМА активы белорусского предприятия на 4 миллиарда гривень.
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