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УКРАИНА ПРИСОЕДИНИТСЯ К "ТАМОЖЕННОМУ БЕЗВИЗУ" ЕС С 1 ОКТЯБРЯ


13:39 26.08.2022

Объединенный комитет Конвенций о совместном транзите (NCTS) и упрощении формальностей в четверг принял официальное решение пригласить Украину присоединиться к ним с 1 октября 2022 года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

Таким образом, Украина станет 36-м государством-участником Конвенций.

"Таможенный безвиз" – это более быстрое перемещение товаров между странами Европейского региона, меньше бюрократии на самой таможне, меньше возможностей для злоупотреблений, обмен данными с соседними таможнями фактически в режиме реального времени", – написал украинский премьер.

Он напомнил, что для Украины это уже четвертый "безвиз" в 2022 году после "энергетического безвиза" в марте и "транспортного" и "экономического" летом.

Украина приступила к применению NCTS с ноября 2020 года в пилотном режиме, а с марта 2021 года начат этап национального применения NCTS.
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