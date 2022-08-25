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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
БАНКИ ВЫДАЛИ УКРАИНСКИМ ЭКСПОРТЕРАМ КРЕДИТОВ НА 33 МЛН ГРИВЕН
12:02 26.08.2022
В рамках специальной программы кредитования экспортеров банки выдали 14 кредитов на 33,2 млн грн. Об этом сообщает Экспортно-кредитное агентство Украины (ЭКА).
«Банки – партнеры ЭКА в рамках специальной программы кредитования экспортеров на время действия военного положения поддержали выдачу еще 8 кредитов по упрощенным требованиям к залогу. В общей сложности по состоянию на 19 августа банки выдали уже 14 кредитов на сумму 33,211 млн гривень», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Кроме того, согласованы еще 12 кредитных соглашений на 54,37 млн грн, они ожидают подписания сторонами.
Отмечается, что ссуды получили предприниматели из Ивано-Франковской, Ровенской, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской и Черновицкой областей. Они экспортируют бумажные пакеты, деревянные изделия, твердотопливные котлы, паркетную доску, комплектующие для мебели, мебель, резинотехнические изделия и продукты питания.
По данным ЭКА, благодаря полученным на исполнение экспортных контрактов кредитам, общая сумма поддержанного экспорта превысит 203,5 млн грн.
Как сообщалось, в марте Верховная Рада приняла в целом закон об обеспечении масштабной экспансии на экспорт товаров (работ, услуг) украинского происхождения путем страхования, гарантирования и удешевления кредитования. Документ предусматривает обеспечение эффективного функционирования экспортно-кредитного агентства.
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