В рамках специальной программы кредитования экспортеров банки выдали 14 кредитов на 33,2 млн грн. Об этом сообщает Экспортно-кредитное агентство Украины (ЭКА).

«Банки – партнеры ЭКА в рамках специальной программы кредитования экспортеров на время действия военного положения поддержали выдачу еще 8 кредитов по упрощенным требованиям к залогу. В общей сложности по состоянию на 19 августа банки выдали уже 14 кредитов на сумму 33,211 млн гривень», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Кроме того, согласованы еще 12 кредитных соглашений на 54,37 млн грн, они ожидают подписания сторонами.

Отмечается, что ссуды получили предприниматели из Ивано-Франковской, Ровенской, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской и Черновицкой областей. Они экспортируют бумажные пакеты, деревянные изделия, твердотопливные котлы, паркетную доску, комплектующие для мебели, мебель, резинотехнические изделия и продукты питания.

По данным ЭКА, благодаря полученным на исполнение экспортных контрактов кредитам, общая сумма поддержанного экспорта превысит 203,5 млн грн.

Как сообщалось, в марте Верховная Рада приняла в целом закон об обеспечении масштабной экспансии на экспорт товаров (работ, услуг) украинского происхождения путем страхования, гарантирования и удешевления кредитования. Документ предусматривает обеспечение эффективного функционирования экспортно-кредитного агентства.