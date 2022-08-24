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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЧАЭС ВОЗОБНОВИЛА РАБОТЫ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ И ЗАХОРОНЕНИЮ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
15:09 25.08.2022
Чернобыльская АЭС 21 августа передала на захоронение первую партию радиоактивных отходов после деоккупации промышленной площадки. Об этом сообщает пресс-служба ГСП "ЧАЭС".
По словам заместителя начальника цеха переработки радиоактивных отходов Ильи Шумкова, перед тем как восстановить полноценную работу инфраструктуры по переработке РАО, был проведен ряд мероприятий, чтобы убедиться в безопасной и корректной работе оборудования и систем, задействованных в технологическом процессе переработки РАО.
"Мы провели проверку функционального состояния всего оборудования, задействованного в технологическом процессе как формирования упаковки РАО, так и подготовки к отправке и отправке упаковок РАО на захоронение.
Для возобновления практических навыков весь наш персонал, участвующий в переработке отходов, прошел курс тренировок. Тренировки с последней сменой успешно завершились 14 августа", – отметил Шумков.
Кроме того, ЧАЭС также провела переговоры с поставщиком цементов, необходимых для иммобилизации жидких радиоактивных отходов, а также пересмотрела производственный график поставки упаковок РАО для захоронения.
"Мы убеждены, что до конца 2022 года мы выполним поставленные планы в полном объеме", – резюмировал Шумков.
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