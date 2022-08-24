В ЕАЭС может быть создан Евразийский фонд поддержки молодежных инициатив. Такое предложение озвучил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович на открытии Молодежного форума СНГ и ЕАЭС «Келечек» («Будущее»), который проходит в культурном центре «Рух Ордо», город Чолпон-Ата (Кыргызстан).

«Полагаю, что фонд мог бы иметь региональные отделения и на безвозмездной основе оказывать консультационные, образовательные и другие услуги. Оказывать организационно-правовую поддержку молодежным интеграционным проектам», – отметил Михаил Мясникович.

Он напомнил, что Стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, которые утверждены главами государств, предусмотрено широкое вовлечение общественности в процессы евразийской интеграции. При этом молодежь в возрасте до 30 лет составляет пятую часть численности населения стран ЕАЭС и находит свое достойное место в реализации важных задач социально-экономического развития Союза.

«Для создания каналов коммуникации мы планируем в ЕЭК создать «одно окно» для оперативного рассмотрения обращений молодежи, поддержки молодых предпринимателей, молодых специалистов, студентов», – подчеркнул председатель коллегии ЕЭК.

По его словам, комиссия стремится создавать дополнительные возможности для трудовой молодежи. В прошлом году начала работать унифицированная система «Работа без границ». Сегодня в базе данных более 500 тысяч вакансий.

«Молодежи отводится большая роль в выработке дальнейших направлений развития Евразийского экономического союза. И это правильно. Участвуя в союзном строительстве, вы создаете для себя условия жизни», - резюмировал Михаил Мясникович, слова которого приводятся на сайте ЕЭК.