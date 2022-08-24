ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.08.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАЭС МОЖЕТ БЫТЬ СОЗДАН ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ


13:23 25.08.2022

В ЕАЭС может быть создан Евразийский фонд поддержки молодежных инициатив. Такое предложение озвучил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович на открытии Молодежного форума СНГ и ЕАЭС «Келечек» («Будущее»), который проходит в культурном центре «Рух Ордо», город Чолпон-Ата (Кыргызстан).

«Полагаю, что фонд мог бы иметь региональные отделения и на безвозмездной основе оказывать консультационные, образовательные и другие услуги. Оказывать организационно-правовую поддержку молодежным интеграционным проектам», – отметил Михаил Мясникович.

Он напомнил, что Стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, которые утверждены главами государств, предусмотрено широкое вовлечение общественности в процессы евразийской интеграции. При этом молодежь в возрасте до 30 лет составляет пятую часть численности населения стран ЕАЭС и находит свое достойное место в реализации важных задач социально-экономического развития Союза.

«Для создания каналов коммуникации мы планируем в ЕЭК создать «одно окно» для оперативного рассмотрения обращений молодежи, поддержки молодых предпринимателей, молодых специалистов, студентов», – подчеркнул председатель коллегии ЕЭК.

По его словам, комиссия стремится создавать дополнительные возможности для трудовой молодежи. В прошлом году начала работать унифицированная система «Работа без границ». Сегодня в базе данных более 500 тысяч вакансий.

«Молодежи отводится большая роль в выработке дальнейших направлений развития Евразийского экономического союза. И это правильно. Участвуя в союзном строительстве, вы создаете для себя условия жизни», - резюмировал Михаил Мясникович, слова которого приводятся на сайте ЕЭК.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.08.2022
валюта курс
EUR 2.5416
USD 2.5589
RUB 4.2591
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5416 +0.0051
USD 2.5589 +0.0008
RUB 4.2591 -0.0053
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5430 2.5600
USD 2.5430 2.5530
RUB 3.3000 4.2600
подробнее

Конвертация в банках
на 25.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0000 1.0120
EUR/RUB 60.0000 77.4000
USD/RUB 59.5000 76.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте