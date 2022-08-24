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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВВЕЛ УСИЛЕННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ В ОТНОШЕНИИ ТРЕХ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ


10:24 25.08.2022

Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль в отношении трех белорусских предприятий, в подконтрольной продукции которых были выявлены нарушения требований Евразийского экономического союза. Об этом сообщает портал «Ветеринария и жизнь» со ссылкой на документы ведомства.

Так, в рыбной продукции белорусского предприятия «Инвестрыбпром» обнаружили листерии. В молоке могилевской молочной компании «Бабушкина крынка» выявили остатки ветпрепарата «Тилозин». Это антибиотик, который используется в ветеринарии для лечения бактериальных инфекций. Кроме того, его могут применять в качестве стимулятора роста у некоторых животных.

Остатки антибиотика выявили и в мясе птицы белорусского ОАО «Птицефабрика «Рассвет». В мясе остался «Хлорамфеникол», который используют для лечения диспепсии, колибактериоза, колиэнтеритов, лептоспироза, пастереллеза и кокцидиоза цыплят, инфекционного ларинготрахеита птиц, колибактериоза и сальмонеллеза телят и поросят, а также для лечения гнойно-воспалительных заболеваний кожи, язв, ожогов и трещин сосков вымени у животных.
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