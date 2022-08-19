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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС УТОЧНИЛИ ФОРМУЛИРОВКИ ПО ВВОЗИМЫМ ТОВАРАМ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
09:59 22.08.2022
По результатам правоприменительной практики Совет Евразийской экономической комиссии принял поправки в решение Совета от 20 декабря 2017 года № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования».
Как сообщает ЕЭК, скорректировано понятие «алкогольные напитки». Теперь будет применяться формулировка «алкогольные напитки с концентрацией спирта более 0,5%». Также введены количественные ограничения при ввозе изделий с нагреваемым табаком: физические лица смогут ввозить до 200 «стиков».
Уточнены формулировки в отношении ввозимого с освобождением от уплаты платежей имущества, которое наследуется несколькими лицами, а также имущества, которое принадлежит лицу, переселившемуся на постоянное местожительство в государство-член или получившему статус беженца, вынужденного переселенца.
Решение вступает в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
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