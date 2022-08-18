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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ СТАНЕТ ОДНИМ ИЗ МЕХАНИЗМОВ РЫНОЧНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ОБЩЕМ РЫНКЕ ГАЗА ЕАЭС


17:48 18.08.2022

Биржевая торговля станет одним из механизмов рыночного ценообразования на общем рынке газа ЕАЭС. Об этом сообщил директор департамента энергетики ЕЭК Вадим Закревский на совещании с представителями уполномоченных органов стран ЕАЭС.

Как сообщает ЕЭК, стороны рассмотрели принципиальный для государств вопрос разделения торговых сессий для общего и внутреннего рынков, обсудили вопросы осуществления клиринга, лицензирования участников торгов.

Порядок осуществления биржевых торгов газом в рамках формирования общего рынка газа ЕАЭС входит в пакет нормативной базы для запуска общего рынка газа Союза, где ключевым является международный договор о формировании общего рынка газа Союза. При этом Порядок биржевых торгов рассматривается как своего рода модельный проект, при помощи которого на первом этапе формирования общего рынка газа Союза планируется отработать механизмы для либерализации торговли газом в условиях общего рынка.

Правила биржевой торговли будут действовать до вступления в силу правил торговли газом, разработка и принятие которых планируется в 2023 году.
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