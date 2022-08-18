Государственная инспекция ядерного регулирования Украины возобновила большинство лицензий на ведение деятельности Чернобыльской АЭС в сфере работы с радиоактивными отходами. Об этом сообщает пресс-служба ДСП ЧАЭС.

«Действие лицензий было возобновлено после предоставления в ГИЯРУ документов, подтверждающих способность Чернобыльской АЭС соблюдать условия безопасного осуществления разрешительной деятельности после освобождения территории зоны отчуждения от российских захватчиков. Решение принято с учетом результатов экспертной оценки, проведенной ГИЯРУ с привлечением экспертов ГНТЦ ЯРБ», - отметил начальник отдела лицензирования ЧАЭС Игорь Хомяк, которого цитирует Укринформ.

Он уточнил, что ЧАЭС выполнила большой объем работ по подтверждению своей способности соблюдать условия разрешительной деятельности, а также подтвердила соответствие организационной структуры, наличие квалифицированного персонала, материальных и других ресурсов требованиям, установленным нормами и правилами по ядерной и радиационной безопасности.

Как сообщалось, три месяца назад после длительного захвата ЧАЭС войсками российской федерации регулятор остановил действие лицензий, чем фактически парализовал работу ЧАЭС в сфере снятия с эксплуатации энергоблоков №1, 2 и 3, деятельности на объектах по обращению с радиоактивными отходами и отдельных видов деятельности в области использования ядерной энергии.