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ПРОЕКТЫ ЕАБР В АРМЕНИИ ПРИНЕСУТ БОЛЕЕ $400 МЛН ИНВЕСТИЦИЙ


11:52 18.08.2022

Проекты ЕАБР в Армении принесут более $400 млн инвестиций. Об этом сообщает ЕАБР.

Согласно информации, это одна из целей реализации страновой стратегии банка в республике до 2026 года.

«Наша главная цель на ближайшие 5 лет в Республике Армения — содействовать решению задач национальной повестки развития. Совместно с частным сектором мы будем реализовывать проекты в инфраструктуре, производстве, продовольственной безопасности, финансовых услугах и цифровизации», - прокомментировал председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

Так, определены 5 ключевых задач ЕАБР в Армении до 2026 года:

устойчивое инфраструктурное развитие: строительство и модернизация базовой инфраструктуры, в том числе развитие энергетической инфраструктуры;

диверсификация промышленности и экспорта, поддержка сфер услуг — туризма и розничной торговли;

обеспечение продовольственной безопасности, снижение зависимости от импорта товаров, развитие товаропроводящей сети;

развитие доступности финансовых услуг;

содействие цифровой трансформации экономики и сектора государственного управления.
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