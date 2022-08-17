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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПРОЕКТЫ ЕАБР В АРМЕНИИ ПРИНЕСУТ БОЛЕЕ $400 МЛН ИНВЕСТИЦИЙ
11:52 18.08.2022
Проекты ЕАБР в Армении принесут более $400 млн инвестиций. Об этом сообщает ЕАБР.
Согласно информации, это одна из целей реализации страновой стратегии банка в республике до 2026 года.
«Наша главная цель на ближайшие 5 лет в Республике Армения — содействовать решению задач национальной повестки развития. Совместно с частным сектором мы будем реализовывать проекты в инфраструктуре, производстве, продовольственной безопасности, финансовых услугах и цифровизации», - прокомментировал председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.
Так, определены 5 ключевых задач ЕАБР в Армении до 2026 года:
устойчивое инфраструктурное развитие: строительство и модернизация базовой инфраструктуры, в том числе развитие энергетической инфраструктуры;
диверсификация промышленности и экспорта, поддержка сфер услуг — туризма и розничной торговли;
обеспечение продовольственной безопасности, снижение зависимости от импорта товаров, развитие товаропроводящей сети;
развитие доступности финансовых услуг;
содействие цифровой трансформации экономики и сектора государственного управления.
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