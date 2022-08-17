Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня "RD" (ограниченный дефолт) до "CC" (вероятный дефолт).

Как отмечается в заявлении Fitch, повышение рейтинга произошло благодаря реструктуризации внешнего долга.

"Почти $6 миллиардов основной суммы и процентов по украинским еврооблигациям было отсрочено на 24 месяца, уменьшая давление на обслуживание Украиной внешнего долга на фоне сокращения ее международных резервов и острых потребностей в расходах, связанных с войной. Реструктуризацию поддержали 75% владельцев облигаций (по совокупной основной сумме), что превышает минимально необходимые 66,7%", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Несмотря на это, аналитики рейтингового агентства отмечают нерешенные риски устойчивости долга, что является результатом нападения России.

"Мы ожидаем, что война будет продолжаться даже в 2023 году, повышая государственный долг выше 100% ВВП, увеличивая и без того огромные затраты на инфраструктуру и экономику, а также усиливая инфляционное и внешнее давление, в то время как источники финансирования дефицита остаются неопределенными. Таким образом, по нашему мнению, более широкая реструктуризация коммерческого долга правительства вероятна, хотя сроки неопределены", - пишет Fitch.

Как ранее сообщало агентство, международные рейтинговые агентства S&P и Fitch в конце минувшей недели снизили рейтинги Украины в иностранной валюте. В частности, Fitch снизило долгосрочный рейтинг страны в иностранной валюте с C до RD, поскольку считает отсрочку выплаты долга завершением обмена проблемного долга.