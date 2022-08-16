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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


НУЛЕВЫЕ СТАВКИ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ РУЧНЫХ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ В ЕАЭС ПРОДЛЯТ НА ОДИН ГОД


12:17 17.08.2022

Евразийской экономической комиссии приняла решение продлить срок действия нулевых ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов комплектующих для производства ручных электроинструментов до 30 июня 2023 года.

«Мера таможенно-тарифного регулирования направлена на повышение конкурентоспособности производителей ручных электроинструментов в странах Евразийского экономического союза, увеличение объемов выпускаемой ими продукции и расширение ее ассортимента», - отметила заместитель директора департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Наталия Самойлова.

Она уточнила, что в настоящее время рассматриваемые комплектующие на территории ЕАЭС не выпускаются. В то же время, учитывая наличие действующей производственной базы, позволяющей наладить выпуск отдельных видов комплектующих, достигнуты договоренности о проработке вопроса организации кооперационного взаимодействия в сфере производства ручных электроинструментов между странами Союза.

Как сообщает ЕЭК, для обеспечения непрерывности применения нулевых ставок ввозных таможенных пошлин предусмотрено распространение действия решения коллегии ЕЭК на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года. Соответствующие изменения будут также внесены и в другие акты комиссии.

К ручным электроинструментам относятся дрели, перфораторы, отвертки и пневматические ключи ударного действия, резьбонарезные и точильные станки, шлифовальные и полировочные машины, пилы, ножи и ножницы, строгальные станки, молоты.

В соответствии с решением коллегии ЕЭК от 7 апреля 2020 г. № 44 отдельные комплектующие к указанным видам продукции выделены в ТН ВЭД ЕАЭС (с условием подтверждения уполномоченным органом целевого назначения ввозимого товара), а в их отношении установлены нулевые ставки ввозных таможенных пошлин на срок с 5 июня 2020 г. по 30 июня 2022 г.
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