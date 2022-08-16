НАЭК "Энергоатом" планирует построить 5-й энергоблок на Ривненской атомной электростанции мощностью 1100 МВт по новейшей американской технологии АР1000 Westinghouse. Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram-канале.

"Блок мощностью 1100 МВт будет строиться по новейшей американской технологии АР1000 компании Westinghouse. Уже выполнен ряд предпроектных работ, в частности проведен анализ имеющегося и перспективного использования водных ресурсов района расположения АЭС, анализ имеющихся инфраструктуры РАЭС и межсистемных связей западного региона энергосистемы Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, проведены предпроектные работы по определению ограничительных геологических условий для выбора энергоблока.

НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse Electric Company подписали соглашение о строительстве в Украине девяти новых энергоблоков по технологии АР1000. Энергоатом уже приступил к реализации проекта по строительству 5-го и 6-го энергоблоков на Хмельницкой АЭС, который запланировано завершить к 2029 году. Следующим энергоблоком, который построит компания, будет блок №5 Ровенской АЭС. Его ввод в эксплуатацию должен состояться в 2032 году.