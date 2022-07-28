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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В УКРАИНЕ УПРОСТИЛИ ПРИВАТИЗАЦИЮ НА ПЕРИОД ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
11:39 29.07.2022
Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект, разработанный с целью ускорения приватизационных процессов в период введения военного положения.
Как передает Укринформ, за законопроект №7451 проголосовали 233 народных депутата.
Законопроект адаптирует к условиям военного положения и совершенствует порядок осуществления мер по подготовке к приватизации и продаже, а также уточняет отдельные положения законодательства в части упрощения предоставления специальных разрешений пользования природными ресурсами.
В частности, документ вносит изменения в некоторые законодательные акты Украины и Закон «О приватизации государственного и коммунального имущества», согласно которым: запрещается проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации и выкупу объектов большой приватизации в период действия правового режима военного положения; запрещается приватизация объектов, расположенных на территориях административно-территориальных единиц в зоне боевых действий или приближенных к зоне боевых действий, перечень которых утверждается правительством; устанавливается анонимность информации об участниках аукциона и покупателях.
Кроме того, законопроект позволяет объединять объекты приватизации в пулы из нескольких объектов и определяет, что подготовка объектов большой приватизации будет осуществляться без привлечения советников.
Законопроект предлагает отменить необходимость обнародования сообщений о ходе и результатах приватизации в официальных печатных изданиях государственных органов приватизации, сократить обязательства сторон, предусмотренных условиями аукциона, выкупа, в договоре купли-продажи и упрощает порядок осуществления мер по подготовке объектов к приватизации.
Предусматривается, что право собственности на объект приватизации переходит к покупателю независимо от получения разрешения Антимонопольного комитета Украины на концентрацию, если получение такого разрешения требуется законом.
Верховная Рада в повторном втором чтении и в целом одобрила законопроект №5397, который исключает ряд государственных предприятий из перечня запрещенных к приватизации.
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