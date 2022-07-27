Евразийская экономическая комиссия совместно с профильными ведомствами стран Евразийского экономического союза разработала порядок и критерии включения лекарственных средств в перечень лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций, которые должны производиться в ЕАЭС.

Как сообщает ЕЭК, рекомендацию по использованию этого порядка в процессе формирования перечня утвердила коллегия комиссии.

Документ разработан для реализации плана мероприятий по повышению уровня обеспеченности государств Союза стратегически важными лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями, производство которых должно быть обеспечено в ЕАЭС, до 2024 года, утвержденный главами правительств государств-членов в ноябре 2021 года.

Помимо формирования перечня, план включает такие мероприятия, как проработка организации совместного производства вакцин, подготовка предложений о финансировании кооперационных проектов в сфере производства лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций, проработка вопросов применения мер таможенно-тарифного регулирования и др.

Напомним, что план мероприятий по повышению уровня обеспеченности государств Союза стратегически важными лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями разработан комиссией в целях недопущения развития лекарственного кризиса в странах Союза, связанного как с пандемией COVID-19, так и другими угрозами лекарственному обеспечению ЕАЭС.

«Принимая во внимание сложную геополитическую обстановку и новые экономические вызовы, формирование такого перечня лекарственных средств будет значительным шагом к обеспечению лекарственной безопасности Союза», – прокомментировал итоги заседания министр по промышленности и АПК Артак Камалян.