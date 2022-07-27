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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ВНЕСЕНЫ ТОЧЕЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧНИ СТАНДАРТОВ К ТЕХРЕГЛАМЕНТУ «О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» В ЕАЭС
16:00 27.07.2022
Коллегия ЕЭК внесла точечные изменения в перечни стандартов к техрегламенту «О безопасности колесных транспортных средств».
Как сообщает ЕЭК, изменения внесены по инициативе государственных органов стран Евразийского экономического союза в связи с отменой в Российской Федерации включенного в перечни стандартов национального стандарта в отношении аккумуляторных стартерных батарей (ГОСТ Р 53165-2008) и направлены на замену указанного стандарта на его актуальную версию (ГОСТ Р 53165-2020).
Для аккредитации испытательных лабораторий на требования нового стандарта ГОСТ Р 53165-2020 Решением Коллегии Комиссии допускается применение до 31 декабря 2022 года стандарта ГОСТ Р 53165-2008.
Решение коллегии ЕЭК вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
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