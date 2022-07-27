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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ РАЗБЛОКИРОВАЛО ЭКСПОРТ РЖИ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
14:13 27.07.2022
Кабинет министров отменил запрет на экспорт ржи и минеральных удобрений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
"Правительство отменило запрет на экспорт ржи и минеральных удобрений. Для этих товаров введен режим автоматического лицензирования", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
В министерстве отметили, что переходные остатки ржи в Украине оцениваются на уровне 73 тысячи тонн, а производство зерна прогнозируется на уровне 351 тысячи тонн. Это позволит обеспечить внутреннюю потребность в потреблении, составляющую 353 тыс. тонн в год.
Кроме того, в связи с завершением посевной кампании запрос на покупку минеральных удобрений значительно ниже. Направление же излишков этих товарных позиций на экспорт позволит увеличить валютные поступления в страну, что является важным условием экономического восстановления.
Как сообщалось, в начале марта правительство ввело нулевую квоту для экспорта ржи и минеральных удобрений, что фактически означало запрет на их поставку. Такие меры необходимы для обеспечения обязательного присутствия этих критически важных товаров на рынке.
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