Кабинет министров отменил запрет на экспорт ржи и минеральных удобрений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

"Правительство отменило запрет на экспорт ржи и минеральных удобрений. Для этих товаров введен режим автоматического лицензирования", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

В министерстве отметили, что переходные остатки ржи в Украине оцениваются на уровне 73 тысячи тонн, а производство зерна прогнозируется на уровне 351 тысячи тонн. Это позволит обеспечить внутреннюю потребность в потреблении, составляющую 353 тыс. тонн в год.

Кроме того, в связи с завершением посевной кампании запрос на покупку минеральных удобрений значительно ниже. Направление же излишков этих товарных позиций на экспорт позволит увеличить валютные поступления в страну, что является важным условием экономического восстановления.

Как сообщалось, в начале марта правительство ввело нулевую квоту для экспорта ржи и минеральных удобрений, что фактически означало запрет на их поставку. Такие меры необходимы для обеспечения обязательного присутствия этих критически важных товаров на рынке.