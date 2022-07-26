СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

ЕЭК УТВЕРДИЛА НОВУЮ ПРОГРАММУ РАЗРАБОТКИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ НА ПРОДУКЦИЮ ЛЕГПРОМА

12:14 27.07.2022 Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила программу по разработке межгосударственных стандартов, необходимых для реализации техрегламента «О безопасности продукции легкой промышленности». Как сообщает ЕЭК, действующая редакция программы выполнена странами в полном объеме – разработаны и пересмотрены 58 межгосударственных стандартов. Новая редакция предусматривает разработку и пересмотр 189 межгосударственных стандартов для замены ведомственных и национальных документов на единые межгосударственные стандарты, а также с целью актуализации устаревших межгосударственных стандартов.