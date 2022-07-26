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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК УТВЕРДИЛА НОВУЮ ПРОГРАММУ РАЗРАБОТКИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ НА ПРОДУКЦИЮ ЛЕГПРОМА
12:14 27.07.2022
Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила программу по разработке межгосударственных стандартов, необходимых для реализации техрегламента «О безопасности продукции легкой промышленности».
Как сообщает ЕЭК, действующая редакция программы выполнена странами в полном объеме – разработаны и пересмотрены 58 межгосударственных стандартов.
Новая редакция предусматривает разработку и пересмотр 189 межгосударственных стандартов для замены ведомственных и национальных документов на единые межгосударственные стандарты, а также с целью актуализации устаревших межгосударственных стандартов.
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