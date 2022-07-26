НАК "Нафтогаз" не произвел выплаты держателям евроблигаций, что означает дефолт. Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины» в Telegram-канале.

"Сегодня, 26 июля 2022 года, истек срок выплат НАК Нафтогаз держателям еврооблигаций", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Ранее, 21 июля 2022 года, Кабинет министров Украины, действуя как общее собрание НАК «Нафтогаз Украины», своим распоряжением № 625-р обязал должностных лиц компании совершать какие-либо действия при выполнении сделок по еврооблигациям компании только после отдельного согласования таких действий Кабинетом министров.

Во исполнение этого решения правительства, а также во исполнение обязательств национальной компании по выплатам по еврооблигациям руководство Нафтогаза заблаговременно обратилось в Кабмин за согласованием на осуществление этих сделок. В своем официальном письме правительству НАК указала на наличие на ее счетах средств, достаточных для выплат по еврооблигациям, а также описала риски и негативные последствия для Нафтогаза и страны в случае «жесткого дефолта» по еврооблигациям компании.

В свою очередь КМУ не предоставил должностным лицам Нафтогаза разрешение выполнить обязательства перед держателями евроблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов (по выпуску 2022) и процентов (по выпуску 2024).

"Таким образом правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК «Нафтогаз Украины». Поскольку невыполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило Нафтогаз доступа к международному рынку капитала, КМУ своим запретом на их выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023", – объясняют в Нафтогазе.

Как сообщалось, Кабинет министров обязал НАК "Нафтогаз Украины" согласовывать с правительством любые действия по выполнению основного соглашения с компанией Kondor Finance, являющейся эмитентом еврооблигаций Нафтогаза.

Нафтегаз через Kondor Finance просил владельцев своих еврооблигаций разрешить отсрочить на два года выплаты купонов и погашение 350 млн долларов долга с процентами.

На рынке обращаются три выпуска еврооблигаций Нафтогаза, все они размещены в 2019 году: в июле – трехлетние на 335 млн долларов и пятилетние на 600 млн евро, в ноябре – семилетние на 500 млн долларов.