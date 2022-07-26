|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ОДОБРЕН ПАКЕТ ПОПРАВОК В ДОГОВОР О ЕАЭС
09:58 27.07.2022
Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 26 июля одобрила проект так называемого «III Большого Протокола», включающий изменения в договор о Евразийском экономическом союзе.
Как сообщаетс ЕЭК, теперь документ будет направлен в страны Союза на внутригосударственное согласование.
«Проект «III Большого Протокола» нацелен на устранение пробелов в правовом регулировании, выявленных в ходе правоприменительной практики, уточнение терминологии, наделение органов Союза рядом полномочий в части технического регулирования, фитосанитарных мер, госзакупок, а также реализацию Стратегии-2025 года», – отметил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.
Например, договор о ЕАЭС предлагается дополнить нормами, касающимися экстренных фитосанитарных мер. Такие меры будут применяться в отношении вредных организмов, не включенных в единый перечень карантинных объектов Союза и представляющих угрозу фитосанитарной безопасности.
Статью 61 «Политика в сфере защиты прав потребителей» планируется дополнить пунктами о разработке программы совместных действий в сфере защиты прав потребителей.
Кроме того, изменения коснутся протокола о порядке регулирования закупок (приложение № 25 к договору о ЕАЭС). Предполагается дополнить его положением о взаимном признании электронной цифровой подписи для участия поставщиков в госзакупках в электронном формате.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 26.07.2022
Курсы в банках
на 27.07.2022
Конвертация в банках
на 27.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте