Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества прошло 26 июля в Минске.

Как сообщает Исполком СНГ, на встрече члены СППП сформировали проекты повесток дня очередных заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые пройдут 13 и 14 октября в Нур-Султане.

В проект повестки дня СМИД включены 17 вопросов. Среди них – Межгосударственная программа «Спортивные столицы Содружества», План многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2023 год, План приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества на 2023-2024 годы и План мероприятий по проведению в Содружестве Независимых Государств в 2023 году Года русского языка как языка межнационального общения.

Главы внешнеполитических ведомств примут решения о базовой организации государств – участников СНГ в области подготовки военных кадров для военно-воздушных сил, Плане мероприятий на 2023-2024 годы по реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества, Комиссии уполномоченных по правам ребенка (омбудсменов) и Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств.

В проект повестки дня заседания СГГ включены 9 вопросов. Ожидается, что главы государств в широком составе обсудят роль Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ в развитии Содружества Независимых Государств, примут решение об объявлении 2024 года Годом волонтерского движения, 2025 года – Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, 2026 года – Годом охраны здоровья.

Также в повестке дня заседания Совета глав государств СНГ – подписание соглашений о сотрудничестве в противодействии коррупции, об образовании Консультативного совета руководителей избирательных органов, принятие программы сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023–2025 годы, а также объявление Санкт-Петербурга Культурной столицей Содружества в 2024 году.

Члены Совета постоянных полномочных представителей рассмотрели предложения в проект повестки дня заседания Совета глав правительств СНГ, которое планируется 28 октября в Нур-Султане.

С информацией о ходе выполнения Концепции председательства Республики Казахстан в Содружестве Независимых Государств в 2022 году и Плана мероприятий по ее реализации в первом полугодии выступил председательствующий в Совете постпредов Постоянный полномочный представитель Республики Казахстан при уставных и других органах СНГ Аскар Бейсенбаев.

Он отметил, что в рамках председательства Казахстана предусмотрено проведение 85 различных мероприятий. Казахстанская сторона последовательно выполняет положения Концепции и Плана во всех областях сотрудничества и интеграционного взаимодействия, уделяя внимание реализации инициатив, высказанных главами государств СНГ в ходе саммита.

Первоочередное внимание уделяется подготовке и проведению заседаний высших органов Содружества. Продолжается активная работа органов отраслевого сотрудничества СНГ. За отчетный период состоялись 18 заседаний отраслевых органов. Также продолжается активизация усилий по выполнению планов мероприятий по реализации Концепции дальнейшего развития СНГ и Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года.

«Выполнение Концепции председательства Республики Казахстан в СНГ в 2022 году и Плана мероприятий по ее реализации осуществляется в плановом режиме», – констатировал Аскар Бейсенбаев.

Следующее заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества пройдет 25 августа в Витебске.