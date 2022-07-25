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УКРАИНА ПОЛУЧИТ ОТ НЕМЕЦКОГО ГОСБАНКА 7,4 МЛН ЕВРО ДЛЯ КРЕДИТОВАНИЯ БИЗНЕСА


10:00 26.07.2022

Украина получит от немецкого госбанка KfW 7,4 млн евро для льготного кредитования малых и средних предприятий – 25 июля подписали соглашение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Соглашение о предоставлении кредита и гранта для реализации проекта "Рефинансирование энергоэффективных инвестиций малых и средних предприятий Украины через финансовый сектор", финансируемое правительством ФРГ, подписали министр финансов Украины Сергей Марченко, исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Андрей Гапон и директор Кредитного учреждения для восстановления (KfW) по региону Юго-Восточной Европы и Турции Клаус Мюллер.

"Проект является продолжением совместного с KfW проекта "Поддержка малых и средних предприятий", реализация которого позволила построить систему кредитования малых и средних украинских предприятий в национальной валюте благодаря финансовой помощи ЕС на компенсацию убытков от курсовой разницы и профинансировать малые и средние предприятия на общую сумму больше 1 млрд гривен", - заявили в Минфине.

Для внедрения проекта через Кредитное учреждение для восстановления (KfW) будут привлечены кредитные (7 млн евро) и грантовые (0,4 млн евро) средства.

Кредит привлекается правительством Украины на 30 лет с 10-летним льготным периодом.

"Привлеченные кредитные средства будут направлены Фондом развития предпринимательства через банки-партнеры на финансирование МСП в национальной валюте, что будет способствовать поддержанию ликвидности финансовых учреждений и позволит МСП осуществлять инвестиции в энергоэффективные мероприятия в условиях военного положения", - говорится в сообщении.
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