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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА ВЫПЛАТИЛА $1,5 МЛРД ВНЕШНИХ ДОЛГОВ С НАЧАЛА ГОДА
16:22 25.07.2022
С начала 2022 года Украина выплатила $1,5 млрд внешних долгов. Об этом сказал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко во время телемарафона.
"У нас на этот год было $3 млрд выплаты, по этому году мы выплатили $1,5 млрд и до конца года у нас осталось еще $1,5 млрд ", – сказал Устенко, которого цитирует Укринформ.
По его словам, Министерство финансов Украины приняло единственное правильное решение, обратившись к кредиторам с предложением отсрочки выплат для погашения внешних долгов.
Как сообщалось, группа кредиторов Украины из стран G7 и членов Парижского клуба кредиторов объявила о намерении отсрочить выплату основной суммы долга и процентов до конца 2023 с возможностью продления отсрочки на год (до 2024 года).
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