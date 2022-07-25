С начала 2022 года Украина выплатила $1,5 млрд внешних долгов. Об этом сказал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко во время телемарафона.

"У нас на этот год было $3 млрд выплаты, по этому году мы выплатили $1,5 млрд и до конца года у нас осталось еще $1,5 млрд ", – сказал Устенко, которого цитирует Укринформ.

По его словам, Министерство финансов Украины приняло единственное правильное решение, обратившись к кредиторам с предложением отсрочки выплат для погашения внешних долгов.

Как сообщалось, группа кредиторов Украины из стран G7 и членов Парижского клуба кредиторов объявила о намерении отсрочить выплату основной суммы долга и процентов до конца 2023 с возможностью продления отсрочки на год (до 2024 года).