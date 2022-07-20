С начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила от международных партнеров $12,7 млрд, больше всего поступило в июне-июле. Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко.

"С начала войны международные партнеры объявили объем финансовой поддержки страны на уровне более $27 млрд. Эти средства направляются на обеспечение основных потребностей бюджета. Сейчас бюджет Украины получил $12,7 млрд. Наибольший объем Украина получила в течение июня-июля, это более $6 млрд", - рассказал Шевченко, которого цитирует Укринформ.

Он добавил, что за счет эмиссии НБУ за период марта-июня было профинансировано более 50% дефицита бюджета.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца года Украина получит еще около $20 млрд помощи и поддержки международных партнеров.