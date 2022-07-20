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ТЕСТОВЫЕ ТОРГИ РАПСОВЫМ МАСЛОМ ПРОШЛИ НА БУТБ В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕГО БИРЖЕВОГО РЫНКА ТОВАРОВ ЕАЭС


17:25 21.07.2022

Тестовые торги рапсовым маслом прошли 21 июля на Белорусской универсальной товарной бирже.

Как сообщает ЕЭК, в торгах приняли участие хозяйствующие субъекты и биржи стран Евразийского экономического союза (в качестве участников), а также представители госорганов и Евразийской экономической комиссии (в качестве наблюдателей).

Представители Белорусской универсальной товарной биржи продемонстрировали реальную схему работы, в ходе которой нерезиденты из стран ЕАЭС смогли бесплатно зарегистрироваться и удаленно осуществлять покупки и продажи рапсового масла с возможностью транспортировки по территории ЕАЭС. Сделки осуществлялись в любой из национальных валют стран Союза.

Тестовые торги позволили смоделировать и отработать условия торговли в рамках первого этапа схемы формирования общего биржевого рынка товаров ЕАЭС, предложенной белорусской стороной. На втором этапе неудовлетворенные заявки национальных бирж могут направляться в международный модуль для дальнейшего поиска встречных предложений и оформления сделок с участниками других бирж стран Союза. Представители бизнеса высоко оценили организацию тестовых торгов и выразили заинтересованность в участии в реальных торгах на Белорусской универсальной товарной бирже.

Итоги проведенных тестовых торгов будут обсуждаться на заседании рабочей группы по вопросам формирования общего биржевого рынка товаров в рамках ЕАЭС осенью текущего года.

Напомним, что формирование общего биржевого товарного рынка Союза предусмотрено Стратегией-2025. Концепцию формирования общего биржевого товарного рынка Союза планируется утвердить до середины 2023 года, а программу ее реализации до 31 декабря 2024 года.
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